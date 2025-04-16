Погода на четверг: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 17 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове изредка будут идти дожди ливневого характера, которые постепенно прекратятся утром. Вечером сильный северо-западный ветер станет мягче.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 12-16° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, в горных районах - снег. Есть вероятность, что осадки будут интенсивным в отдельных местах и будут постепенно сокращаться, начиная с западных районов утром.

Ночью и утром местами будет иногда туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 5-9° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.