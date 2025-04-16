Ахмед Исмайлов: Представители медиасферы Узбекистана посетят Азербайджан

В ближайшее время Азербайджан организует пресс-тур в страну для журналистов и пресс-секретарей различных ведомств Узбекистана.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа АР Ахмед Исмайлов на втором Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане.

«Затем азербайджанская делегация направится с ответным визитом в Узбекистан», - добавил он.

По его словам, подобные инициативы ярко демонстрируют первоочередность задач по созданию интегрированного регионального информационного пространства на основе доверия, общих ценностей и интересов.

«Такая интеграция укрепит информационную безопасность, углубит культурный диалог и позволит Центральной Азии занять более заметное место в глобальном медиапространстве», - сказал он.