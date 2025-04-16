Efendi выступит на «Евровидении 2025» в качестве приглашенной звезды - ВИДЕО

Азербайджанская певица Efendi (Самира Эфенди), которая в 2021 году представляла Азербайджан на «Евровидении», примет участие в международном конкурсе 2025 года в качестве приглашенной звезды.

В Базеле певица исполнит свой хит «Mata Hari», который стал настоящим фаворитом среди поклонников конкурса по всему миру и остается актуальным и любимым слушателями по сегодняшний день.

Об этом она сообщила в своем Instagram, не уточнив, в какой именно день конкурса состоится ее выступление – отметим, что появление Efendi на евровидийной сцене станет частью одного из интервал-актов, являющихся неотъемлемой частью шоу.