В связи с нестабильной погодой, наблюдаемой на территории страны, Министерство по чрезвычайным ситуациям повторно обращается к населению.

В обращении отмечается следующее: «Как было сообщено ранее, со вчерашнего дня на территории страны установилась нестабильная погода, сопровождаемая сильными дождями и ветрами. В связи с последствиями природного явления Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с соответствующими государственными органами принимает оперативные меры и предпринимает необходимые шаги для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения».

С учетом вышеупомянутого, Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности и предупреждения соответствующих органов в связи с наблюдаемой нестабильной погодой, которая, как ожидается, продлится до 17 апреля.

В частности, МЧС призывает население не покидать свои дома без необходимости.