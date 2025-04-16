Таркан понес тяжелую утрату - ФОТО

В семье суперзвезды турецкого шоу-бизнеса Таркана произошла трагедия.

От сердечного приступа в больнице Антальи, где проходила лечение, скончалась мать певца Неше Теветоглу, сообщает 1news.az со ссылкой на Hürriyet.

На момент трагедии Таркан находился в Германии в рамках своего европейского концертного тура. Получив известие о смерти матери, артист немедленно вылетел в Стамбул, где в четверг состоятся похороны.

Отмечается, что в прошлом году Неше Теветоглу перенесла экстренную операцию в Стамбуле из-за закупорки сосудов, после которой восстанавливалась. Однако в последние месяцы она вновь проходила лечение в клинике - на этот раз из-за проблем с ногой.

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