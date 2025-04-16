62-летняя Деми Мур названа одной из самых влиятельных женщин мира по версии журнала TIME - ФОТО

Американский журнал Time опубликовал традиционный список 100 наиболее влиятельных людей мира, в котором персоны распределены не по местам, а сгруппированы по категориям, связанным со сферами их деятельности.

Лауреат премий «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США (2025), номинантка на премии «Эмми» (1997), BAFTA и «Оскар» (2025) 62-летняя актриса Деми Мур стала одной из самых влиятельных персон в категории «Иконы», в которую также вошли дважды лауреат премии «Оскар» Эдриан Броуди, пережившая массовое изнасилование француженка Жизель Пелико, основательница и генеральный исполнительный директор Bobbi Brown Cosmetics Бобби Браун, японский актер Хироюки Санада и многие другие.

Одной из уникальных особенностей TIME100 является то, что к каждому включённому в список пишется короткий текст - «колонка» - от другой знаменитости или авторитетного человека, часто из той же сферы; это может быть коллега, вдохновлённый артист, политик или активист, лично знающий героя списка.

О Деми Мур написал создатель сериалов «Хор», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и «Вражда» Райан Мёрфи.

«Деми Мур - это не просто актриса, удостоенная множества наград. Это яркая и неординарная личность, которая на протяжении десятилетий влияла на культурную повестку. Она изменила то, как мы говорим о беременности и материнстве (вспомните те по тем временам скандальные обложки Vanity Fair); о положении женщин в Голливуде и их праве на финансовое равенство (в фильмах «Стриптиз» и «Солдат Джейн» она потребовала гонорары наравне с мужчинами — и получила их); а также о красоте и возрасте (от «Ангелов Чарли: Только вперёд» до её номинированной на «Оскар» роли в «Субстанции)», - пишет о Д.Мур американский сценарист, режиссёр и продюсер Райан Мёрфи.

Режиссер подчеркивает, что ее история - это бесконечное преодоление и постоянное переосмысление себя:

«Она всегда глубоко трогала меня и вызывала восхищение во всём мире. «Привидение», «Непристойное предложение», «Несколько хороших парней», «Огни святого Эльма» - её сила, искренность и внутренний свет пронизывают эти фильмы и сопровождают нас уже десятилетиями. Она - одна из самых успешных звёзд в истории кино».

По словам Р.Мёрфи, для него Деми Мур всегда была больше, чем просто кинозвезда: «Убеждён, что её умение обращаться к собственной боли, стойкости и той глубине, которую многие недооценивали, делает её одной из величайших актрис нашего времени. Я невероятно рад и горжусь тем, что мир наконец проснулся и по достоинству оценил её мощную, легендарную харизму. Сегодня, в свои 60 с лишним, Деми доказала: никогда не поздно получить свои заслуженные цветы».

С полным списком 100 самых влиятельных людей, по версии журнала Time, можно ознакомиться, пройдя по ссылке.