В связи с неблагоприятной погодой сотрудники полиции принимают необходимые меры безопасности - ФОТО

Сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме в столице и регионах, чтобы участники дорожного движения могли безопасно добраться до места назначения.

С целью предотвращения возможных последствий неблагоприятных погодных условий и их своевременного устранения проводятся необходимые работы и оперативные меры в сотрудничестве с соответствующими государственными структурами, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Безопасность дорожного движения обеспечивается в полном объёме, а всем, кто нуждается в помощи, оказывается необходимая поддержка дополнительными нарядами полиции, привлечёнными к дежурству.

Организованное совместно с другими государственными органами круглосуточное дежурство, начавшееся с ночных часов, продолжается и в настоящее время.