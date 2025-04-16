В Баку возникли перебои в работе светофоров - ФОТО

В связи с дождливой и ветреной погодой, наблюдающейся в данный момент в Баку, на некоторых улицах и проспектах возникают перебои в работе светофоров как из-за отключения электроэнергии, так и по техническим причинам.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устранить проблему, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Центра интеллектуального управления транспортом.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и правила проезда нерегулируемых перекрёстков до полного восстановления работы светофоров.

«Оперативная информация о ситуации на дорогах будет предоставляться своевременно», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.