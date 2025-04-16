Скорость ветра в Баку достигла 34 м/с

На территории страны наблюдаются неблагоприятные погодные условия – с ночи продолжаются сильные дожди и грозы.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, количество выпавших осадков составило: в Баку и на Абшеронском полуострове - 31 мм (что составляет 134% от месячной нормы), в Гобустане - 47 мм (94%), в Шабране - 34 мм (116%), в Мингячевире - 35 мм (102%), в Евлахе - 30 мм (90%), в Хачмазе - 29 мм (96%), в Кюрдамире - 28 мм (81%), в Исмаиллы - 27 мм (26%), в Губе - 25 мм (52%), в Гусаре - 24 мм (50%), в Сабирабаде - 24 мм (81%), в Габале - 23 мм (22%), в Агсу - 21 мм (31%), в Зардабе - 21 мм (68%), в Геранбое - 20 мм (64%), в Гейгеле - 17 мм (20%), в Гёйчае - 17 мм (34%), в Огузе - 16 мм (16%), в Гяндже - 16 мм (51%), в Нафталане - 16 мм (42%), в Шамкире - 16 мм (45%), в Шамахе - 15 мм (22%), в Барде - 15 мм (44%), в Тертере - 15 мм (44%), в Агстафе - 14 мм (37%), в Агдаме - 14 мм (29%), в Имишли - 14 мм (47%), в Товузе - 13 мм (34%), в Шеки - 13 мм (14%), в Билясуваре - 11 мм (32%), в Нефтчале - 10 мм (30%), а в Загатале, Лянкяране, Балакене, Лерике, Шаруре, Нахчыване, Джейранчеле, Астаре, Ходжалы, Ярдымлы, Физули и Ордубаде - от 1 до 8 мм.

Из-за интенсивных ливней, с утра 16 апреля прошел сель по реке Гильгильчай на территории Шабранского района, и по реке Гудьялчай, проходящей по территории Губинского района.

В горных районах выпал снег – высота снежного покрова составила 37 см в Хыналыге, 30 см в Грызе, 17 см в Гусаре, а в таких населенных пунктах, как Алтыагач, Халтан, Гядабей, Кяльбаджар, Лачин, Шуша и Дашкесан - 1-5 см.

Дует сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 34 м/с, в Алтыагаче - 19 м/с, в Шамахе и Нафталане - 18 м/с, в Губе - 16 м/с. По данным станции «Нефтяные камни», высота волн на море составляет 3 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 8 градусов, в Нахчыване - 3 градуса, в равнинных районах - 10 градусов тепла, в горных районах зафиксирован мороз до 3 градусов.