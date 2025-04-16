Проведены переговоры по сотрудничеству в медиасфере между Азербайджаном и Узбекистаном

В рамках II Центрально-Азиатского медиафорума на тему «Центральная Азия в эпоху глобальных перемен: медиа как инструмент стратегического развития», проходящего в столице Казахстана Астане, состоялась двусторонняя встреча исполнительного директора Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмеда Исмаилова с генеральным директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджоном Ходжаевым.

Как сообщили в MEDİA, в ходе встречи была подчеркнута важность организации конференций, практических занятий и деловых встреч с целью обеспечения информационного обмена между двумя странами и обсуждения механизмов взаимодействия. Были рассмотрены перспективы сотрудничества по повышению медиаграмотности населения и формирования здоровой информационной среды.

Особое внимание было уделено вопросам, вытекающим из «Дорожной карты по развитию сотрудничества в медиасфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан», а также касающимся предстоящего II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку. Стороны также обсудили организацию взаимных визитов руководителей ответственных за коммуникации структурных подразделений государственных органов и журналистов двух стран.