Стартовал приём заявок на конкурс кинопроектов с государственной поддержкой - ВИДЕО

Обнародован регламент конкурса «Кинопроекты, которые будут производиться при государственной поддержке» на 2025 год, объявленного Министерством культуры Азербайджанской Республики и Агентством кино.

Согласно регламенту, прием заявок на конкурс будет осуществляться с 15 апреля по 12 июня 2025 года через сайт http://arka.culture.az.

В конкурсе могут участвовать независимые продюсерские центры и другие юридические лица, зарегистрированные в Азербайджанской Республике и работающие в соответствующей сфере.

Планируется, что результаты конкурса, который будет состоять из 3 этапов, будут объявлены 2 августа - в День азербайджанского кино.

Отметим, что конкурс проводится с целью стимулирования кинопроизводства и повышения его эффективности, расширения опыта местных кинематографистов, поддержки киноиндустрии и частного сектора в этой сфере, а также повышения конкурентоспособности юридических лиц, работающих в соответствующей области.