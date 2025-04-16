Спасатели МЧС эвакуировали 41 человек с затопленных территорий, в том числе 17 детей - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают принимать необходимые и неотложные меры по устранению последствий, вызванных наблюдаемыми на территории страны дождливыми и ветреными погодными условиями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в настоящее время в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване и в Хачмазском, Шамахинском, Гобустанском и Сиязанском районах непрерывно продолжаются работы по откачке воды из затопленных территорий в различных направлениях, эвакуации нуждающихся граждан и принятию других необходимых мер безопасности.

В результате проведенных операций к настоящему времени из затопленных мест эвакуирован 41 человек, из которых 17 - дети.

Кроме того, силами Министерства по чрезвычайным ситуациям завершены работы по откачке воды из ряда районов, в том числе из тоннеля в районе, называемом "мост Багирова", в Наримановском районе столицы.

13:05

Силы МЧС эвакуировали 31 человека из затопленных районов в Баку и ряде других городов, среди них 10 детей.

Как сообщили 1news.az в МЧС, работы по эвакуации продолжаются с минувшего вечера.

По данным ведомства, работы по откачке и отводу воды продолжаются в Баку, Гяндже, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Кроме того, в результате сильного ветра в Насиминском районе города Баку возникла опасная ситуация для граждан из-за отрыва и зависания частей балкона квартиры в многоэтажном жилом доме, которая была оперативно устранена спасателями Министерства.

11:13

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям проводят операцию по ликвидации последствий, вызванных интенсивными дождями, начавшимися накануне.

В результате операции из затопленных территорий были эвакуированы 20 человек, в том числе 3 ребёнка, оказавшиеся в беспомощном состоянии, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В настоящее время силы Государственной службы противопожарной охраны, Службы спасения особого риска, войск гражданской обороны и Бакинского регионального центра министерства продолжают беспрерывные работы по откачке и отводу воды из затопленных районов столицы, эвакуации граждан, нуждающихся в помощи, а также проведению других необходимых мер безопасности.