Сотрудники МВД продолжают работать в усиленном режиме - ВИДЕО

Сотрудники МВД продолжают работать в усиленном режиме из-за погодных условий, оперативно реагируя на обращения.

В связи с продолжающимися нестабильными погодными условиями, с ночных часов сотрудниками полиции принимаются необходимые меры, обеспечивается круглосуточная служба, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В дополнение к столице, усиленная служба организована по всей стране, в городах и районах, а также на магистральных дорогах.

На улицах и проспектах с интенсивным движением, а также на пешеходных переходах дополнительно задействованы полицейские наряды и совместно с другими государственными органами принимаются необходимые меры.

Обеспечивается безопасное прибытие водителей и пешеходов в их пункты назначения.

В ответ на обращения граждан, связанные с текущими погодными условиями, полиция оперативно оказывает необходимую помощь и реагирует на вызовы - работы в этом направлении продолжаются без перерыва.