Азербайджан выступает за укрепление регионального сотрудничества в сфере медиа - ФОТО

В столице Казахстана, Астане, проходит II Центральноазиатский медиафорум на тему «Центральная Азия в эпоху глобальных вызовов: медиа как инструмент стратегического развития».

В работе форума, организованного Министерством культуры и информации Республики Казахстан, принимает участие делегация из Азербайджана.

Выступая на панельной сессии на тему «СМИ Центральной Азии: новые точки роста и сотрудничество», исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов отметил, что в современный период под влиянием геополитической динамики медиа-среда стремительно меняется и развивается, информация оказывает значительное влияние на общественное мнение, направляет политический дискурс и играет исключительную роль в управлении общественно-политическими процессами.

Исполнительный директор подчеркнул, что инициативы, реализуемые в направлении повышения медиаграмотности, поощрения этической журналистики и укрепления регионального сотрудничества в сфере медиа, имеют важное значение с точки зрения реагирования на глобальные вызовы в быстро меняющейся информационной среде и обеспечения большей устойчивости общества к дезинформации.

Отметим, что в рамках II Центральноазиатского медиафорума, который проходит 16-17 апреля, будут обсуждаться вопросы возможностей взаимного сотрудничества стран Центральной Азии в сфере медиа, развития глобальных медиа, формирования информационного ландшафта будущего, цифровой трансформации медиа в эпоху искусственного интеллекта и потока данных, роли социальных сетей в продвижении имиджа страны.