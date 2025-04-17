22 апреля на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоится торжественная церемония открытия именной звезды выдающегося писателя, драматурга, режиссера и продюсера, народного писателя Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации Рустама Ибрагимбекова.

Звезду писателя откроют члены семьи, друзья и близкие Рустама Ибрагимбекова – вход на мероприятие свободный, сбор гостей стартует в 17:00, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Sea Breeze.

Рустам Ибрагимбеков - один из самых ярких представителей азербайджанской культуры, лауреат престижных международных наград и автор культовых произведений, ставших важной частью мирового кинематографа.

Его фильмы отмечены призами Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, а фильм «Утомленные солнцем» получил премию «Оскар». Отметим, что культовая кинолента «Белое солнце пустыни» до сих пор остается обязательным пунктом в предполетной подготовке космонавтов.

Sea Breeze Walk of Fame - первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся деятелям культуры и искусства. Здесь уже представлены 26 именных звезд таких легендарных личностей, как Муслим Магомаев, Дэвид Фостер, Вагиф Мустафазаде и многих других. Коллекция аллеи регулярно пополняется новыми именами мирового значения.