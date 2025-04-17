Погода на пятницу: В Баку ожидается до 19° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 18 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 14-19° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 769 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 55-60%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана также преимущественно не ожидается осадков, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.