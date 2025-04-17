«Sənin yanında»: Тунзаля Агаева спела дуэтом с Самиром Пириевым – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева презентовала совместный проект с популярным исполнителем Самиром Пириевым.

Автор музыки песни «Sənin yanında» Фарид Керимли, текст написал Турал Хани – трек уже доступен на всех электронных музыкальных платформах, а на видеохостинге YouTube презентован видеоклип, режиссером которого выступил Хаял Муртузов.

«Пусть наш прекрасный дуэт будет успешным и полюбится!» - отмечает народная артистка, презентуя новый проект на своих страницах в социальных сетях.