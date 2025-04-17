В Казахстанском агентстве международного развития отмечают активное сотрудничество с AIDA - ФОТО

Казахстанское агентство международного развития (KazAID) отмечает активное сотрудничество с соответствующими структурами ряда государств, в том числе, с Азербайджанским агентством помощи международному развитию (AIDA) при МИД АР.

Председатель правления KazAID Аркен Арыстанов сегодня в рамках международного пресс-тура дал интервью представителям ведущих СМИ из Азербайджана, Бельгии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщает 1news.az, Аркен Арыстанов рассказал о приоритетных направлениях деятельности KazAID, текущих проектах, а также о том, как KazAID оценивает эффективность своей работы.

Особое внимание было уделено инициативам KazAID в сфере устойчивого развития, экологии и образования.

«Расширение географии партнёрства и проектной деятельности — одно из стратегических направлений развития KazAID. Мы рассматриваем международное сотрудничество не как одностороннюю помощь, а как платформу для обмена опытом, совместного роста и продвижения общих ценностей. Именно поэтому сегодня мы выстраиваем партнёрства не только в регионе Центральной Азии, но и за его пределами — в Азии, Африке, Латинской Америке», - отметил Аркен Арыстанов.

Он также отметил сотрудничество с AIDA.

«KazAID активно сотрудничает с рядом международных агентств развития, такими как KOICA (Южная Корея), JICA (Япония), TIKA (Турция), AIDA (Азербайджан) и другими», - заключил А.Арыстанов.