В Казахстане может открыться филиал азербайджанского Университета АДА, сообщил 1news.az министр науки и высшего образования Казахстана Нурбек Саясат.

«Мы предложили, чтобы Университет АДА открыл свой филиал в Казахстане», - отметил он.

«Под Алматы, в городе Конаев у нас создается новый большой кампус. Мы хотим привлекать туда международные университеты», - добавил министр.

Нурбек Саясат сказал, что Казахстан в рамках сотрудничества с Азербайджаном рассматривает также возможности университетских обменов, а также открытия филиалов вузов.