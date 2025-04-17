Пять столичных школьников показали максимальный результат на выпускных экзаменах – ФОТО

Пять учеников общеобразовательных школ, находящихся в ведении Управления образования города Баку, набрали максимальное количество баллов на выпускных экзаменах.

Так, согласно результатам выпускных экзаменов (за 11-й класс), проведённых 9 марта, ученики общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку, набрали максимальные 300 баллов: Фарид Мехдиев (школа №313), Фатима Аббаслы (школа №263), Нурай Садыгзаде (школа №138), Мюззеффер Гошгаров (школа №204) и Айша Багирова (школа №89).

Отметим, что на выпускном экзамене ученикам было предложено всего 85 заданий: по предмету родного языка - 10 открытых вопросов с письменным ответом и 20 закрытых, по математике - 7 открытых с письменным ответом, 5 кодируемых открытых и 13 закрытых, по иностранному языку - 7 открытых с письменным ответом и 23 закрытых задания. Максимальное количество баллов по каждому предмету составляло 100, а в общей сложности - 300 баллов.