Азербайджан и Казахстан рассматривают новые направления сотрудничества в сфере науки и образования

В рамках межправительственных соглашений Азербайджан и Казахстан рассматривают проекты, направленные на развитие сотрудничества в сфере науки и образования.

Об этом сказал 1news.az министр науки и высшего образования Казахстана Нурбек Саясат.

«Мы недавно были в Баку, подписали новые соглашения. Двустороннее взаимодействие осуществляется на основе Рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере образования, высшего образования, также подписан отдельный протокол по взаимного обмену. Ежегодно каждая сторона будет предоставлять по 5-10 стипендий. Первые 10 стипендий мы готовы предоставить уже в этом году», - сказал министр.

По его словам, в планах также межуниверситетский обмен: «В Азербайджане открыт новый Карабахский университет. Мы будем отправлять в новый университет наших сильных преподавателей, в частности, владеющих английским языком. Рассматриваем это как жест братской поддержки».

Также в рамках сотрудничества в сфере образования открыта совместная лаборатория на базе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Атырауского университета нефти и газа: «Азербайджанский университет нефти и промышленности - один из старейших вузов в нашем регионе. Именно поэтому мы открыли совместную лабораторию в сфере образования по нефтегазовым и нефтехимическим специальностям, учитывая богатый опыт наших азербайджанских коллег».

«Взаимодействие будет осуществляться также в рамках Большой Каспийской Ассоциации университетов. Предполагается обмен студентами, преподавателями, профессорский обмен, реализация совместных научных проектов», - отметил министр.

Сфера науки – еще одно большое направление сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном. «В ходе нашего последнего визита мы подписали соглашение с Высшей аттестационной комиссией Азербайджана. В его рамках будут готовиться совместные статьи, публикации, научные проекты, наши ученые могут публиковать свои труды в научных журналах Азербайджана, азербайджанские ученые - в наших журналах», - сказал Нурбек Саясат.