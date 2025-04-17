 Хафиз Пашаев ознакомился с условиями, созданными в Центре развития культурных и креативных индустрий - ФОТО | 1news.az | Новости
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Хафиз Пашаев ознакомился с условиями, созданными в Центре развития культурных и креативных индустрий - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
Хафиз Пашаев ознакомился с условиями, созданными в Центре развития культурных и креативных индустрий - ФОТО

16 апреля ректор Университета АДА Хафиз Пашаев посетил Центр развития культурных и креативных индустрий, учреждённый Министерством культуры.

Министр культуры Адиль Керимли ознакомил Хафиза Пашаева с условиями, созданными в данном творческом центре, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Было отмечено, что основная цель центра — поддержка молодых талантов, развитие их навыков и создание условий для реализации их творческого потенциала, а также осуществление проектов в сфере культурных и креативных индустрий, содействие формированию новых стартапов и развитию предпринимательских субъектов в данной области. Кроме того, важным направлением является и привлечение талантливой молодёжи из регионов с целью создания и увеличения экспорта местной продукции и услуг в сфере креативных индустрий.

В настоящее время центр реализует ряд проектов и инкубационных программ - в области музыки, Gametech и Cultech. В рамках этих программ уже создано более 20 новых стартапов, а всего около 100 резидентов пользуются услугами центра.

Адиль Керимли отметил, что в центре проводились мастер-классы и тренинги по использованию искусственного интеллекта в рамках проекта Ai4Art, а также в сферах анимации, музыки, киноиндустрии, дизайна и других креативных направлений. В этих образовательных программах приняли участие более 200 молодых людей.

В состав Центра также входят маркетплейс Yaradıcı Market и образовательный центр Yaradıcı Edu.az.
Затем Хафиз Пашаев ознакомился с фото- и видеостудиями, студиями звукозаписи, анимации, танца и другими помещениями творческого центра, оснащёнными современными технологиями.

Х.Пашаеву была представлена подробная информация о программе специальных стипендий, реализуемой Министерством культуры. Также было отмечено, что среди партнёров центра есть как местные учреждения и организации, так и международные структуры, резиденты центра подробно рассказали гостю о своих стартапах.

В завершение между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Университетом АДА был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках проекта «Yaradıcı Mərkəz» с целью расширения теоретических и практических знаний.

Следует отметить, что Центр развития культурных и креативных индустрий был утверждён 22 июля 2022 года Указом Президента Азербайджанской Республики. Центр был основан Министерством культуры в 2024 году с целью реализации плана мероприятий по «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

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