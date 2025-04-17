Министерство культуры и Университет АДА будут сотрудничать в рамках проекта «Yaradıcı Mərkəz» - ФОТО

16 апреля между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Университетом АДА был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Yaradıcı Mərkəz».

Документ был подписан ректором Университета АДА, профессором Хафизом Пашаевым, и министром культуры Адилем Керимли, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Меморандум охватывает сотрудничество между Университетом АДА и Центром развития культурных и креативных индустрий в области повышения теоретических и практических знаний.

Отметим, что Центр развития культурных и креативных индустрий был утверждён 22 июля 2022 года Указом Президента Азербайджанской Республики. Центр был основан Министерством культуры в 2024 году с целью реализации плана мероприятий по «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».