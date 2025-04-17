Казахстанский министр предложила учредить Центральноазиатскую премию в области журналистики

Центральноазиатскую премию в области журналистики планируют учредить для поощрения лучших представителей профессии в регионе.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в ходе II Центрально-Азиатского медиафорума в Астане.

«Для взаимного обмена опытом и повышения квалификации работников СМИ и пресс-служб предлагаем проведение региональных форумов, семинаров, тренингов, мастер-классов, пресс-туров. Наша сторона готова предложить площадки для организации подобных мероприятий» — отметила министр.

По словам Аиды Балаевой, важно запускать масштабные проекты, которые смогут объединить страны региона и способствовать развитию медиасферы. В числе таких инициатив она предложила учреждение Центральноазиатской премии в области журналистики, которая позволит отмечать лучшие работы и признавать заслуги достойных журналистов и контентмейкеров.

Напомним, что в столице Казахстана продолжает работу II Центрально-Азиатский медиафорум.