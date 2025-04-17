Как прошел первый день II Центрально-Азиатского медиафорума - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Астане проходит II Центрально-Азиатский медиафорум.

Форум принял более 700 участников, среди которых - министры, главы медиахолдингов, представители крупнейших международных организаций и признанные эксперты из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Великобритании и Китая.

Командированный в Астану корреспондент 1news.az Рустам Азимов представил фоторепортаж о том, как прошел первый день II Центрально-Азиатского медиафорума.

Фото: ЦАМФ