Алла Пугачева отпраздновала 76-летие в кругу семьи - ФОТО

15 апреля народной артистке СССР, примадонне российской эстрады Алле Борисовне Пугачевой исполнилось 76 лет.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.

Свой 76-й день рождения певица отметила в узком семейном кругу с самыми близкими и родными ей людьми - супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

Фотографиями с праздника в социальных сетях поделился М.Галкин, сопроводив публикацию подписью: «Свежие фотки по просьбе подписчиков!»

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