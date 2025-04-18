Место, о котором скоро заговорит весь мир: Азербайджанская локация вошла в ТОР 50 лучших в мире по версии TIME - ФОТО

Азербайджан уверенно закрепляет за собой репутацию нового культурного направления на мировой карте.

После гастрономии и музыки настал черёд дизайна и декоративного искусства - именно они стали фокусом внимания одного из самых влиятельных американских изданий. В ежегодный рейтинг The World’s Greatest Places 2025, который публикует журнал TIME, вошло пространство из Азербайджана.

Этот список - не просто подборка мест, куда стоит отправиться, а своего рода культурный радар планеты: от уединённых островов до новых арт-кластеров. В категории Places to Visit оказался бакинский шоурум бренда CHELEBI - арт-пространство, расположенное в Port Baku Mall, которое TIME называет «новым лицом азербайджанского ремесла».

В своей заметке TIME подчеркивает: «Когда думаешь об азербайджанских ремёслах, в воображении всплывают калейдоскопические ковры». Напоминая о музее ковра в форме свитка, издание указывает, что новое поколение художников и дизайнеров, таких как CHELEBI, меняет это восприятие. Пространство, основанное художницей Аидой Махмудовой, рассказывает о стране через формы и материалы: керамику, фарфор, текстиль, мебель и графику, вдохновлённые местной архитектурой и эстетикой Востока.

TIME также отмечает коллаборацию с Национальным музеем искусств Азербайджана: среди экспонатов - мебель, отсылающая к силуэтам карабахских замков, керамика с намёком на архаику, и платки с иллюстрациями Расима Бабаева - одного из самых тонких художников XX века.

Итогом становится цитата, которую хочется особенно выделить: «С таким свежим взглядом на традицию, CHELEBI воплощает дух Баку: космополитичный, креативный и в то же время глубоко укоренённый в прошлом».

Для Азербайджана это больше, чем просто признание, это знак того, что у страны появился свой узнаваемый голос в мировом дизайне - интеллигентный, чувственный и уверенный.