Самолет авиакомпании Finnair совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс авиакомпании Finnair по маршруту Бангкок -Хельсинки, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Причиной послужило резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолёт типа Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 12:06 по местному времени.

К воздушному судну незамедлительно были направлены сотрудники медицинской службы аэропорта.

Пассажиру на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего, по оценке состояния, он был незамедлительно транспортирован в одно из столичных медицинских учреждений.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев рассматривает безопасность пассажиров и членов экипажа как приоритет и находится в постоянной готовности к реагированию на внештатные ситуации.

В аэропорту регулярно проводятся оперативные учения и симуляции по различным сценариям безопасности.