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Туристический поток в Азербайджан в первом квартале 2025 года снизился

Феликс Вишневецкий14:50 - Сегодня
Туристический поток в Азербайджан в первом квартале 2025 года снизился

В первом квартале этого года количество туристов, посетивших Азербайджан, сократилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 508 тысяч человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

В.Байрамов отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество туристов из Израиля увеличилось в 4 раза, из Таджикистана - в 2 раза, из Китая - в 1,8 раза, из Иордании - в 1,6 раза, из Испании - в 1,6 раза, из Индии - на 47,6%, из Кыргызстана - на 32,6%, из Японии - на 26,5%, из Египта - на 25,0%, из США - на 17,3%, из Канады - на 15,2%, из Нидерландов - на 12,2%, из Пакистана - на 11,5%.

«Однако количество туристов из Европейского Союза сократилось на 7,8%, из стран Персидского залива - на 9,3%, а из стран СНГ - на 10,7%. Как видно, по трем основным направлениям наблюдается снижение числа туристов, посещающих нашу страну. Снижение числа туристов из стран Персидского залива, а также из стран СНГ, которые являются основными регионами для въездного туризма в Азербайджан, оказало отрицательное влияние на общий объем туристического потока. В результате, первый квартал этого года завершился снижением въездного туризма» - подчеркивает депутат.

Вугар Байрамов рассказывает, что в первом квартале этого года 24,7% прибывших составили граждане России, 18,3% - Турции, 10,8% - Индии, 9,8% - Ирана, 5,0% - Грузии, 3,6% - Казахстана, 2,7% - Пакистана, 2,1% - Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, по 1,8% - Узбекистана, 1,7% - Китая, по 1,5% - Туркменистана, Украины и Израиля, 1,2% - Кувейта, 1,0% - Беларуси, а 10,7% составили граждане других стран.

«Последняя статистика показывает, что в сфере въездного туризма становится всё более актуальным увеличение доли новых регионов, использование устойчивых туристических продуктов и усиление устойчивости, что требует дальнейшего углубления реформ в этой области» - подытоживает депутат.

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