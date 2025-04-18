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Вторая жизнь азербайджанских ковров: Новая выставка в музее ковра сочетает искусство и экологию - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:24 - Сегодня
Вторая жизнь азербайджанских ковров: Новая выставка в музее ковра сочетает искусство и экологию - ФОТО

17 апреля в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка картин на коврах «Вторая жизнь».

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова и руководитель организации «Arts Council Azerbaijan» Дадаш Мамедов выступили на церемонии открытия с речью, рассказав о целях и значимости выставки.

Было отмечено, что на выставке представлено свыше 30 картин различных жанров, созданных профессиональными художниками на поврежденных или непригодных к использованию коврах из разных регионов Азербайджана, не представляющих художественной, исторической или научной значимости. Благодаря синтезу новых художественных стилей, основанному на своеобразном подходе художников, сотканные в 1980-2000-х годах традиционные ковры стали богаче и живописнее. Карабахские мотивы и элементы граната, считающегося символом нашей страны, представлены на картинах, созданных Гусейном Кенгерли, Марьям Киблаевой, Наргиз Гулиевой, Рашадой Алиевой, Эльдаром Бабазаде, Банучичек Ахмедзаде, Роёй Гасан, Самирой Мухтаровой, Севиндж Гянджалиевой, Лейлой Агазаде, Айдан Мамедли, Тараной Алиевой, Айнурой Мустафаевой, Фахриёй Гаджиевой, Нигяр Алиевой, Вусалей Шарифовой, Наилей Магеррамовой, Русланом Рустамовым, Эльдаром Гаджиевым, Севдой Рустамовой, Лейлой Оруджевой, Наргиз Гулиевой, Оксаной Кязимовой, Наилей Аслановой, Нарминой Улухановой, Лейлой Мусейибовой, Интигамом Агаевым и Дадашем Мамедовым в современной интерпретации.

Основные цели проекта – сохранение азербайджанского коврового искусства, его новое выражение в контексте современного искусства, а также развитие экологического мышления и пропаганда переработки отходов через искусство. Задачей же проекта является привлечение к этому созидательному процессу как местных художников, так и международного творческого сообщества, а также широкая пропаганда во всем мире коврового искусства, являющегося неотъемлемой частью быта и культуры нашего народа.

Также организация «Arts Council Azerbaijan» подарила Азербайджанскому национальному музею ковра работу Дадаша Мамедова, представленную на выставке.

Художественная часть мероприятия включала мугам «Qarabağ şikəstəsi» в исполнении Нисбат Садраевой, победительницы телеконкурса «Мугам» в сопровождении тариста Рустама Муслюмова, каманчиста Эльнура Салахова, балабаниста Рафаиля Аскерова и нагариста Саййара Теймурова. Победитель Международного фестиваля мугама Орхан Гусейнли исполнил народные песни «Azərbaycan maralı» и «Küçələrə su səpmişəm» в сопровождении пианиста Парвиза Мамедова. Ритм-группа «Гавалдаш» Республиканского центра развития детей и молодежи также выступила с музыкальной композицией.

Отметим, что автором проекта, организованного «Arts Council Azerbaijan» и Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке «European Crafts Alliance» и Национального комитета ИКОМ Азербайджана является Сона Гулиева.

Проект реализован в рамках Целей устойчивого развития ООН в соответствии с принципами ответственного потребления и производства (ЦУР №12) и борьбы с изменениями климата (ЦУР №13).

Выставка продлится до 27 апреля.

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