На этих улицах поэтапно будет ограничено движение транспорта – ФОТО

В рамках проекта новой автодороги от улицы Академика Гасана Алиева до станции метро «Кероглу» с 00:00 часов 20 апреля поэтапно будет ограничено движение транспортных средств на улицах Алияра Алиева (перед рынком Кешля), Ислама Абышова, Мирзы Улугбека и Ахмеда Раджабли в Наримановском районе.

«Водителей просят быть внимательными при движении в указанных зонах, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков, установленных в строительных районах», - отмечают в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.



