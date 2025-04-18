Продлен срок ареста трех тиктокеров

Решением суда продлен срок ареста трех азербайджанских тиктокеров

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, решением Наримановского районного суда города Баку срок ареста Вугара Зейналова (Vaqa) продлен на 1 месяц, Эмраха Магерамова (Magerramoff) - на 2 месяца, Вугара Керимова (Хозяин) - на 2 месяца.

Отметим, что вышеназванные лица были задержаны в декабре 2024 года. Против них было выдвинуто обвинение по статье 234.1-1 Уголовного кодекса - незаконное хранение или перевозка в крупном размере наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта; решением суда они были арестованы.

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