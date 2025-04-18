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«Azizam»: Гугуш спела дуэтом с Эдом Шираном - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:13 - Сегодня
«Azizam»: Гугуш спела дуэтом с Эдом Шираном - ВИДЕО

Песня «Azizam» - это новый сингл Эда Ширана, выпущенный 4 апреля 2025 года в качестве ведущего трека (промо-отрывок трека был презентован в период праздника Новруз) его предстоящего восьмого студийного альбома под названием Play.

Название «Azizam» происходит из персидского языка и переводится как «мой дорогой» или «моя любимая» - западные СМИ сообщают, что вдохновением для этой композиции послужила жена Э.Ширана Черри Сиборн, а также его стремление исследовать другие культуры через музыку.​

Песня представляет собой сочетание западной поп-музыки с элементами традиционной персидской музыки.

Продюсером трека выступил Илья Салманзаде, шведско-иранский музыкант, ранее сотрудничавший с Арианой Гранде, Сэмом Смитом и другими звездами.​

Песня быстро стала популярной во время празднования Новруза и практически приобрела статус праздничного гимна в иранских семьях по всему миру.​ Отметим, что официальный музыкальный клип на трек «Azizam» уже был опубликован на YouTube – в нем представлены сцены с участием Эда Ширана и иранской исполнительницы азербайджанского происхождения Гугуш, а также визуальные элементы, отражающие иранскую культуру.

Параллельно с клипом презентована и дуэтная версия «Azizam», которую Эд Ширан и Гугуш исполняют на фарси и английском языке.

«Для меня большая честь, что меня пригласили принять участие в песне «Azizam» вместе с прекрасным Эдом Шираном, которому выражаю благодарность за то, что подчеркнул такую красивую часть иранской культуры и с таким теплом отнёсся к нашему сообществу через эту песню. Было настоящим удовольствием спеть с тобой», - пишет Гугуш на своих страницах в социальных сетях, презентуя совместный проект с Э.Шираном.

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