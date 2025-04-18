Хошгедем Хидаятгызы вернулась в телеэфир после семейной трагедии - ВИДЕО

Хошгедем Хидаятгызы вернулась в телевизионный эфир после смерти матери, ушедшей из жизни в начале недели.

Обращаясь к телезрителям, ведущая программы «Səni axtarıram» заявила, что впервые за 15 лет работы на телевидении за ней не наблюдает на экране любимая мама: «Даже после операции она первым делом включала телевизор и молилась за меня, глядя на экран. Просила у Всевышнего терпения для меня, а когда нужно было - критиковала. Сегодня я в эфире одна и мои крылья сломлены».

Х.Хидаятгызы отметила, что видела в эфире множество судеб и обнимала тех, кто потерял мать, но никогда не чувствовала их боль так, как сегодня: «Раньше внутри у меня не было той боли, когда я их обнимала, а сейчас есть.

Мама — это огромная сила. Никто не сможет её заменить. Сейчас я произношу эти слова как человек, оставшийся без матери. Берегите матерей!»