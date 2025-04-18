В РФ требуют признать Кристину Орбакайте иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить заслуженную артистку РФ Кристину Орбакайте на наличие иностранного финансирования после ее участия в прошедшем в Праге корпоративном мероприятии для украинской публики.

В.Бородин отмечает у себя в Telegram-канале, что «предатель России иноагент Галкин привёл Кристину Орбакайте на корпоратив к украинским богачам в Праге», подчеркивая, что «родня примадонны с радостью выступила на одной сцене с проукраинским певцом Гариком Кричевским».

По словам В.Бородина, им подготовлено обращения с просьбой проверить дочь Аллы Пугачёвой - Кристину Орбакайте - на наличие иностранного финансирования: «Вчера Галкин привёз её на мероприятие с участием украинцев, где она выступала вместе с украинским артистом. Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление. Надеемся, что контролирующие органы, включая Росфинмониторинг, проведут полноценную проверку».

«Иностранный агент» - статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием.

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