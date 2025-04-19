Известная блогерша Айнишан Гулиева стала жертвой мошенничества.

Как сообщает Oxu.Az, неизвестный злоумышленник взломал аккаунт инфлюэнсера в мессенджере Telegram и от ее имени начал рассылать сообщения родным и близким Айнишан, в том числе ее матери, заслуженной артистке Айбениз Гашимовой, с просьбами о финансовой помощи.

Сама А.Гулиева рассказала об инциденте в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, неизвестный получил доступ к ее Telegram и стал просить деньги у всех ее контактов, выдавая себя за Айнишан.

Блогер уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она подала жалобу на мошенника в одно из отделений полиции.