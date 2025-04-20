Мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо

В Мексике кофейни начали менять название кофе «американо» на «мехикано», протестуя против политики президента США Дональда Трампа, передает газета.ру со ссылкой на CNN.

«Если моя команда хочет изменить название с «американо» на «мехикано», мы можем это сделать», — сказала владелица кафе Cicatriz Скарлетт Линдеманн и назвала идею «потрясающей», потому что «слова действительно имею силу».

Как отмечает телеканал, это не новая форма протеста. В этот раз таким образом мексиканцы выражают недовольство, в том числе подходом Трампа к миграционному вопросу.

21 января президент Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.