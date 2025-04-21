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Введены упрощения для предпринимателей, торгующих в кредит

Феликс Вишневецкий13:58 - Сегодня
Введены упрощения для предпринимателей, торгующих в кредит

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О кредитных бюро».

Юридические лица, занимающиеся продажей товаров в кредит в Азербайджане, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, освобождены от обязательства предоставлять информацию в кредитные бюро, если объем продаж в кредит в течение календарного года превышает 100 000 манатов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Ранее предприниматели, входящие в эту категорию, были обязаны предоставлять информацию о кредитной истории своих клиентов как минимум в одно действующее кредитное бюро. Обычно предоставление данных, относящихся к кредитной истории, требовало административных процедур, времени, а также расходов.

С другой стороны, контроль за выполнением этих обязательств был далеко не простым, а привлечение к ответственности - сложным механизмом».

По словам В.Байрамова, согласно новым изменениям, с одной стороны, для компаний и граждан упростятся правила, что предотвратит ухудшение их кредитной истории из-за подобных операций: «С другой стороны, благодаря новым правилам, гражданам больше не нужно будет проходить административные процедуры в этой сфере, что позволит сэкономить средства и избежать попадания в «черный список» по кредитам по этой причине. Ожидается, что это также приведет к росту активности в данной сфере и расширению объема торговых операций».

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