Погода на вторник: В Баку ожидается до 24° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 22 апреля.

22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых районах полуострова возможна кратковременная слабая морось.

Будет дуть юго-восточный ветер, который к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 10–13° тепла, днём - 20–24° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 65–70%, днём 50–60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых местах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах осадки могут кратковременно усилиться, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит: в равнинных районах - ночью 9–12°, днём 22–27° тепла, в горных районах - ночью 0–5°, днём 12–17° тепла.