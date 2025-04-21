Театр «Геликон-опера» представил в Баку оперу Леонида Вайнштейна «Золушка» - ФОТО

Театр «Геликон-опера» отправился на гастроли в Баку уже в пятый раз, чтобы подарить жителям города удивительные эмоции и волшебство.

Показы оперы «Золушка» состоялись 19 апреля в 14:00 и 19:00 во Дворце Гейдара Алиева. Напомним, что эта сказочная опера была создана выдающимся азербайджанским композитором Леонидом Вайнштейном в Баку, и её мировая премьера состоялась здесь, в Азербайджанском государственном театре оперы и балета, в 1985 году.

Отметим, что на премьере оперы «Золушка» в Баку присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В этом году композитору Леониду Вайнштейну исполнилось бы 80 лет, и в честь этого события геликоновцы привезли жителям Баку эту чудесную постановку Ильи Ильина - её премьера в «Геликоне» с триумфом прошла в феврале 2020 года, затем была создана киноверсия «Золушки», покорившая кинозрителей всех регионов России.

Всем известна фраза: «Для детей надо писать так же, как для взрослых, только ещё лучше», но мало кто помнит, что это - перефразировка высказывания великого К.С.Станиславского, которое в оригинале звучит так: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее». В «Геликон-опере» согласились с обеими формулировками, поэтому в создании спектакля были задействованы лучшие силы театра.

«Золушка» - очень красивая опера, настоящая сказка, действие которой может происходить в любое время. Мы хотели, чтобы она была интересна не только детям, но и зрителям любого возраста. Наш спектакль предназначен для семейного просмотра», - отмечает режиссёр-постановщик Илья Ильин.

Музыкальное руководство взял на себя народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, художественным руководителем постановки стал народный артист России Дмитрий Бертман.

Леонид Вайнштейн, автор оперы — советский и азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, ученик знаменитого композитора Кара Караева.

В сюжете оперы, написанной по мотивам легендарной сказки Ш.Перро, добро и красота победили зло и зависть.

Кроме традиционных героев сказки – Золушки, Принца, Мачехи, злых сестриц - зрители увидели оживающие предметы: Тетушку Метлу, Дядюшку Утюга, Отважного Чайника.

Ниже вы можете увидеть предоставленный 1news.az Ultra Production фоторепортаж с прошедшего с огромным успехом показа оперы «Золушка» в Баку.

Фоторепортаж предоставлен Ultra Production