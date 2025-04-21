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Эмин Агаларов назвал гостя мечты на фестивале DREAM Fest - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:30 - Сегодня
Эмин Агаларов назвал гостя мечты на фестивале DREAM Fest - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов дал блиц-интервью российскому изданию VOICE, в котором затронул тему международного музыкального фестиваля DREAM Fest.

Представляем данное блиц-интервью читателям 1news.az.

- Хороший фестиваль – это…?

- Это, конечно, DREAM Fest.

- Гость мечты на фестивале DREAM Fest?

- Такой вопрос… Дженнифер Лопес.

- Кого труднее всего было привезти?

- На прошлом фестивале труднее всего, наверное, было привезти Рики Мартина.

- У кого из звезд самый сложный райдер?

- Не у меня.

- Сколько нужно готовить фестиваль?

- Год.

- Ваш главный рекорд на фестивале DREAM Fest?

- 170 артистов, из них 100 иностранных, выступили в течение 6 дней. Это был рекорд. До этого мы делали фестивали, которые были 4 или 5 дней, но 6 дней мы не делали никогда.

- Ваш личный рекорд на фестивале?

- За 6 дней спал, может быть, 6 часов суммарно.

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