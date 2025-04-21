Эмин Агаларов назвал гостя мечты на фестивале DREAM Fest - ВИДЕО
Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов дал блиц-интервью российскому изданию VOICE, в котором затронул тему международного музыкального фестиваля DREAM Fest.
Представляем данное блиц-интервью читателям 1news.az.
- Хороший фестиваль – это…?
- Это, конечно, DREAM Fest.
- Гость мечты на фестивале DREAM Fest?
- Такой вопрос… Дженнифер Лопес.
- Кого труднее всего было привезти?
- На прошлом фестивале труднее всего, наверное, было привезти Рики Мартина.
- У кого из звезд самый сложный райдер?
- Не у меня.
- Сколько нужно готовить фестиваль?
- Год.
- Ваш главный рекорд на фестивале DREAM Fest?
- 170 артистов, из них 100 иностранных, выступили в течение 6 дней. Это был рекорд. До этого мы делали фестивали, которые были 4 или 5 дней, но 6 дней мы не делали никогда.
- Ваш личный рекорд на фестивале?
- За 6 дней спал, может быть, 6 часов суммарно.