Новшество в системе здравоохранения: Начиная с этой даты больничные станут электронными

Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты населения и TƏBİB сделали совместное заявление, в котором сообщили, что с 1 мая начнется переход на систему «e-bülleten».

В совместном заявлении отмечается, что «больничный лист» будет оформлен в виде электронного документа и станет основанием для определения пособий работнику.

В качестве инновации, реализуемой согласно соответствующему Постановлению Кабинета Министров, с 1 мая текущего года в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), посредством «Единой информационной системы здравоохранения» Министерства здравоохранения будут оформляться «Больничные листы нетрудоспособности застрахованных лиц» в форме электронного документа.

После этого он будет одобрен медицинскими учреждениями с помощью электронной подписи и будет направлен в электронном виде как работодателю, так и в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Данный электронный документ станет основанием для назначения ГФСЗ работнику пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

С этой целью Министерством здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения объединены сведения об электронных больничных листах в единый электронный реестр.

В результате работодатели смогут легко и удобно получить доступ к этим электронным бюллетеням из соответствующей информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения, а медицинские работники — из портала «Электронное здравоохранение» и мобильного приложения «e-Səhiyyə».

Переход на систему «e-bülleten» создает условия для устранения избыточной нагрузки, связанной с хранением и обработкой бумажных носителей в указанной сфере, минимизации потерь времени, повышения гибкости, качества и прозрачности услуг.