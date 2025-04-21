Арестован пьяный таксист-автохулиган - ФОТО - ВИДЕО

В Низаминском районе столицы арестован пьяный таксист, совершивший автохулиганство.

Согласно информации Управления Государственной дорожной полиции города Баку, сотрудники Дорожно-патрульной службы Низаминского районного управления задержали водителя автомобиля марки Chevrolet с государственным номером 90-YL-782 Камрана Агалиева, который систематически нарушал правила дорожного движения и создавал реальную угрозу для здоровья других участников движения.

При проверке документов было также установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя был составлен административный протокол в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики и направлен в соответствующий суд для рассмотрения.

По решению суда водительские права Камрана Агалиева были ограничены сроком на 1 год, а сам он арестован на 15 суток в административном порядке.