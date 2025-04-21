В выходные дни с банковских карт граждан было украдено около 18 тысяч манатов

Кражи с банковских карт граждан продолжаются – в выходные дни с банковских карт было украдено 17 804 маната и 60 долларов (102 маната).

19 и 20 апреля у отдельных граждан с использованием различных киберспособов были украдены следующие суммы: 6350, 3000, 2000, 1015, 1000, 990, 750, 600, 457, 300, 300, 300, 200, 165, 96, 90, 68, 50, 38, 35 манатов, а также 60 долларов США, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД напоминают, что CVV/CVC-код, OTP-код, отправляемый через SMS, логины и пароли для входа в системы, а также PIN-код карты — это конфиденциальная информация, и отмечают, что, если эти данные попадают в руки неизвестных лиц, они могут не только снять деньги со счёта, но и причинить владельцу карты финансовый ущерб, оформив кредит на его имя.

«Гражданам в очередной раз настоятельно рекомендуется с осторожностью относиться к подозрительным звонкам с обещаниями легкого заработка, предложениями о страховании, оформлении виз, укреплении банковских счетов или зачислениях. Ни в коем случае не сообщайте свои банковские данные незнакомым лицам — это может быть опасно», - подчеркивают в МВД.