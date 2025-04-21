Проект по сортировке мусора в Баку охватил девять районов и доказал свою эффективность - ФОТО

Уже шесть лет успешно продолжается проект по сбору, вывозу и сортировке твёрдых бытовых отходов, реализуемый Исполнительной властью города Баку.

В настоящее время проект успешно осуществляется в девяти районах столицы — Наримановском, Низаминском, Насиминском, Ясамальском, Хатаинском, Пираллахинском, Сураханском, Бинагадинском и Сабаильском, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.

С целью мониторинга хода работ регулярно проводится анализ состава и веса отсортированных отходов по каждому району отдельно, а полученные результаты сравниваются с предыдущими периодами - результаты регулярного мониторинга, проводимого специалистами, свидетельствуют об успешной реализации проекта.

Результаты, достигнутые в Хатаинском районе, где реализация проекта началась в сентябре 2022 года, можно считать успешными и показательными для эффективности проведённых мероприятий и информационно-просветительской работы. Если в первые месяцы внедрения проекта объём отсортированных отходов составлял 6–8 тонн в день, а затем постепенно увеличился до 11–14 тонн, то в настоящее время этот показатель достиг примерно 21–24 тонн в сутки. Такой рост, в первую очередь, стал возможен благодаря накопленному опыту, а также грамотной разъяснительной работе среди населения, проводимой волонтёрами и сотрудниками коммунальных служб. Немаловажно и то, что жители Хатаинского района с первого дня активно участвуют в реализации проекта.

Следует отметить, что успешная реализация данного проекта, имеющего важное значение для защиты окружающей среды от загрязнения, а также повышение качества предоставляемых услуг жителям столицы стали возможны благодаря финансовым средствам, выделенным по указанию главы государства. За счёт этих средств для коммунального хозяйства города Баку было приобретено 164 единицы современной специализированной коммунальной техники и механизмов. Внедрение новой техники способствовало не только повышению качества коммунальных услуг, оказываемых населению, но и значительному обновлению автопарка коммунальных служб.

Подчеркнем, что успешная реализация данного проекта способствует чистоте и благоустройству нашего города, защите окружающей среды и здоровья населения, формированию новой экологической и санитарной культуры, а также достижению экономической эффективности.