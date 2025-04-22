​​​​​​​На азербайджанском ТВ детские программы занимают меньше всего эфирного времени - всего 1% - ФОТО

Аудиовизуальный совет обнародовал жанровое распределение программ общенациональных наземных телеканалов за первый квартал 2025 года.

Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики подготовил статистику содержания и жанров программ, транслировавшихся на общенациональных наземных телеканалах в первом квартале 2025 года.

Согласно статистике, жанровое распределение программ, вышедших в эфир в открытом общенациональном наземном телевещании за первые три месяца текущего года, выглядит следующим образом:

- 22,9% - информационно-аналитические программы

- 15,7% - спортивные программы

- 15,7% - музыкальные и развлекательные программы

- 14,1% - художественные фильмы и сериалы

- 11,3% - рекламные материалы

- 8,6% - культурно-просветительские программы

- 3,7% - анонсы и объявления

- 2,9% - документальные фильмы и материалы

- 2,9% - социальные программы

- 1,2% - социальные ролики

- 1,0% - детские программы и мультфильмы

С жанровой статистикой программ каждого телеканала можно ознакомиться в приложенных ниже для просмотра фотослайдах.