На азербайджанском ТВ детские программы занимают меньше всего эфирного времени - всего 1% - ФОТО
Аудиовизуальный совет обнародовал жанровое распределение программ общенациональных наземных телеканалов за первый квартал 2025 года.
Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики подготовил статистику содержания и жанров программ, транслировавшихся на общенациональных наземных телеканалах в первом квартале 2025 года.
Согласно статистике, жанровое распределение программ, вышедших в эфир в открытом общенациональном наземном телевещании за первые три месяца текущего года, выглядит следующим образом:
- 22,9% - информационно-аналитические программы
- 15,7% - спортивные программы
- 15,7% - музыкальные и развлекательные программы
- 14,1% - художественные фильмы и сериалы
- 11,3% - рекламные материалы
- 8,6% - культурно-просветительские программы
- 3,7% - анонсы и объявления
- 2,9% - документальные фильмы и материалы
- 2,9% - социальные программы
- 1,2% - социальные ролики
- 1,0% - детские программы и мультфильмы
С жанровой статистикой программ каждого телеканала можно ознакомиться в приложенных ниже для просмотра фотослайдах.