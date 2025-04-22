По решению Аудиовизуального совета, ООО «Digitürk Azərbaycan» выдана лицензия оператора универсальной платформы.

21 апреля 2025 года прошло онлайн-заседание Аудиовизуального совета, на котором была рассмотрена заявка ООО «Digitürk Azərbaycan» на получение лицензии.

После ознакомления с документами и заключениями соответствующих подразделений было принято решение о выдаче ООО «Digitürk Azərbaycan» (операторская услуга: «Digitürk Azərbaycan») лицензии оператора универсальной платформы.