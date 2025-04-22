В колледжах произошли новые назначения

Министерство науки и образования сообщило о новых назначениях в серии колледжей Азербайджана.

Ровшан Гурбанов назначен директором Масаллинского государственного регионального колледжа, Севда Гасанова - заместителем директора Строительного колледжа при Азербайджанском университете архитектуры и строительства, а Дюрре Гаджиевой поручено временное исполнение обязанностей директора Загатальского государственного колледжа управления и технологий.

Ровшан Гурбанов получил образование по специальности «Филология (преподавание азербайджанского языка и литературы)» в Лянкяранском государственном университете на уровне бакалавриата, а магистратуру окончил по специальности «Языкознание (азербайджанский язык)». Он также завершил аспирантуру в Институте языкознания имени Насими НАНА и получил учёную степень кандидата филологических наук. В разные годы Р.Гурбанов работал преподавателем в Джалилабадском филиале Азербайджанского государственного педагогического университета, в Масаллинском государственном региональном колледже, а также в ряде других образовательных учреждений.

Севда Гасанова получила высшее образование по специальности «Экономика и управление в текстильной и лёгкой промышленности» в Мингячевирском политехническом институте. Позднее она поступила в докторантуру Бакинского Евразийского университета, где защитила диссертацию и получила учёную степень кандидата экономических наук. Свою педагогическую деятельность С.Гасанова начала в полной средней школе села Дашбулаг Гядабейского района. В разные годы она работала в Бакинском индустриально-педагогическом колледже, Азербайджанском государственном педагогическом колледже, а также в других учебных заведениях.

Дюрре Гаджиева получила степень бакалавра по специальности «Преподавание английского языка» в Азербайджанском университете языков, а магистратуру успешно окончила в Университете Стратклайда в Глазго (Великобритания) по программе Государственного фонда по специальности «Образовательные исследования и организационное развитие».

Она работала в различных государственных учреждениях и организациях. Также занимала должность ведущего специалиста в отделе управления проектами и международного сотрудничества Института образования АР, а также была координатором проекта «Инновационная школа».