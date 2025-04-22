Наследие выдающегося азербайджанского художника Мирзы Гадыма Иревани представлено на выставке в Бишкеке – ФОТО

21 апреля в рамках Дней азербайджанской культуры в Бишкеке в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств открылась выставка под названием «Национальное наследие Азербайджана, живущее в произведениях искусства».

Выставка посвящена 200-летнему юбилею выдающегося художника Мирзы Гадыма Иревани (1825–1875), сыгравшего важную роль в развитии изобразительного искусства Азербайджана XIX века. Отметим, что 14 февраля 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 200-летия художника.

Творчество М.Г.Иревани, положившего начало национальной реалистической станковой живописи, охватывает такие направления, как монументальная настенная роспись, живопись по стеклу и лаку, а также графика. Его портреты и орнаментальные композиции выделяются высоким художественным уровнем.

Директор Азербайджанского Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова на открытии выставки подробно рассказала гостям о представленных экспонатах, отметив, что основную концепцию экспозиции составляет презентация произведений М.К.Иревани, хранящихся в фондах Национального музея искусств Азербайджана, а также образцов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных в ведущих художественных стилях его эпохи.

Каджарский стиль, обладающий историческими корнями и богатой художественной традицией, в XIX веке стал основным направлением искусства, объединяя большинство сфер азербайджанской культуры. Представленные на выставке произведения дают полное представление о творческом стиле М.Г.Иревани, общем художественном направлении эпохи, а также о народном декоративно-прикладном искусстве, основанном на высоком эстетическом вкусе.

Подчеркнем, что выставка «Национальное наследие Азербайджана, живущее в произведениях искусства» вызывает большой интерес у посетителей.

Фото предоставлены пресс-службой Министерства культуры