Погода на среду: В Баку ожидается до 25° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 23 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 22 на 23 апреля и вечером местами возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11–15° тепла, днём 20–25° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днём 50–55%.

В районах Азербайджана днём преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными и кратковременными, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10–15° тепла, днём 24–29° тепла, в горах ночью 3–8° тепла, днём 15–20° тепла.